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Γαλλικά ΜΜΕ: «Κανονικά με κόσμο στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός»

Όπως αναφέρει το RMC Sport, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένεται κανονικά να δώσουν το παρών στη Μασσαλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, καθώς οι γαλλικές Αρχές άναψαν το πράσινο «φως» για την παρουσία τους στο Βελοντρόμ.

Γαλλικά ΜΜΕ: «Κανονικά με κόσμο στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός»
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Ανατροπή έχουμε όπως φαίνεται με την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για το παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ (15/10, 22:00), καθώς σύμφωνα με το γαλλικό RMC Sport, οι τοπικές Αρχές έχουν δώσει την έγκρισή τους, ώστε να βρεθούν κανονικά στο «Βελοντρόμ» για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες υπήρξαν αρκετές συζητήσεις γύρω από το θέμα και εν τέλει οι Αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό αστυνομικών, προκειμένου η μετακίνηση προς το γήπεδο να γίνει οργανωμένα.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η μεταφορά των οπαδών των Πειραιωτών στο στάδιο σχεδιάζεται να γίνει υπό την αυστηρή περιφρούρηση και συνοδεία της αστυνομίας, μέσω προκαθορισμένων διαδρομών στο δίκτυο του μετρό, ενώ παράλληλα ελικόπτερα εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ευκρίνειας θα καταγράφουν συνεχώς την κίνηση στα σημεία συγκέντρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την πλευρά της UEFA, ούτε από τις διοικήσεις του Ολυμπιακού και της Μαρσέιγ. Εφόσον δοθεί το τελικό «οκ» από τις αρμόδιες αρχές, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις με τις λεπτομέρειες του ταξιδιού.

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