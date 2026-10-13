Σαχτάρ – ΑΕΚ: «Τον καλύτερο μας εαυτό για τη νίκη» - Οι δηλώσεις του Κοϊτά

Με στόχο τη νίκη ταξίδεψε η ΑΕΚ στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπως υπογράμμισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο μεσοεπιθετικός από τη Μαυριτανία εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Τετάρτης (14/10) στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μεταφέροντας το πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς την ευρωπαϊκή πρόκληση.

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει για τον ίδιο το αυριανό παιχνίδι, ανέφερε: «Γνωρίζουμε τη σημασία της αυριανής αναμέτρησης και θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα».