Ζούμπκοφ: «Έχω διπλό κίνητρο κόντρα στη Σαχτάρ, θέλω να βοηθήσω την ΑΕΚ με γκολ και ασίστ»

Μία ξεχωριστή αναμέτρηση περιμένει τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα βρεθεί για πρώτη φορά απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία έχει συνδέσει σημαντικό κομμάτι της καριέρας του.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του ΑΕΚ TV από το «Στάμφορντ Μπριτζ», μία ημέρα πριν από το παιχνίδι, ο Ζούμπκοφ στάθηκε στο διπλό κίνητρο που έχει ενόψει της αναμέτρησης, ενώ υπογράμμισε την επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα του με γκολ και ασίστ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σαχτάρ με τις συνεχείς μετακινήσεις, εξηγώντας πόσο απαιτητικά είναι τα ταξίδια για τους ποδοσφαιριστές της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ:

Για το αν θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τη Σαχτάρ ως αντίπαλος: «Ευχαριστώ, είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσω τη Σαχτάρ γενικά, έχω διπλό κίνητρο για αυτό το παιχνίδι, από την άλλη είμαι χαρούμενος».

Για την εμπειρία του από το Champions League και όσα θέλει να πετύχει με την ΑΕΚ: «Το να παίζεις σε τέτοια γήπεδα με τους καλύτερους αντιπάλους στον κόσμο είναι απίστευτο συναίσθημα, θέλω να συνεισφέρω με γκολ και ασίστ για την ΑΕΚ».

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σαχτάρ μακριά από την πατρίδα της: «Για αυτούς είναι δύσκολο να ταξιδεύουν συνεχώς, ένα ταξίδι μπορεί να είναι μέχρι 10 ώρες, είναι δύσκολο για την αποκατάσταση των παικτών, ήρθαν αμέσως μετά το ματς πρωταθλήματος, για τους παίκτες είναι πολύ δύσκολο να ταξιδεύεις τόσες ώρες με αεροπλάνο και λεωφορείο».