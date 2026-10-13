Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στη «Roig Arena»

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στη Roig Arena τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες του ρόστερ του διαθέσιμους.

Συγκεκριμένα, από τη δωδεκάδα «κόπηκαν» οι Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου και Πάπας, ενώ την αποστολή δεν ακολούθησαν τόσο ο Νίκος Πλώτας, όσο και ο Γιώργος Μπουρνελές.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.