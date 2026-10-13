Παρτίζαν Βελιγραδίου - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Μπόνγκα

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι, για την αναμέτρηση που αρχίζει σε λίγη ώρα με την Παρτιζάν, με 13 παίκτες με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει την τελική του απόφαση για την δωδεκάδα της ομάδας του.

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού του χεριού και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί. Όπως ακριβώς είχε γίνει και στην αναμέτρηση του Σαββάτου, για τη Stoiximan GBL, με τον Προμηθέα στην Πάτρα.