LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (13/10) αγώνες του Champions League
Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (13/10) αναμετρήσεων του UEFA Champions League, με το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει στο «μενού» της 2ης αγωνιστικής.
Δείτε LIVE όλους τους αγώνες
Λανς - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45)
Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας (19:45)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Γαλατασαράι - Μπαρτσελόνα (22:00)
Λειψία - PSV Αϊντχόφεν (22:00)
Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου (22:00)