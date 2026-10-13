LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (13/10) αγώνες του Champions League

Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (13/10) αναμετρήσεων του UEFA Champions League, με το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει στο «μενού» της 2ης αγωνιστικής.