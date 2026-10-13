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LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (13/10) αγώνες του Champions League

Παρακολουθήστε LIVE μέσα από το Onsports, την εξέλιξη όλων των σημερινών (13/10) αναμετρήσεων του UEFA Champions League, με το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει στο «μενού» της 2ης αγωνιστικής.

LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (13/10) αγώνες του Champions League
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Δείτε LIVE όλους τους αγώνες

Λανς - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45)

Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας (19:45)

Άρσεναλ - Λιλ (22:00)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Ίντερ - Κλαμπ Μπριζ (22:00)

Γαλατασαράι - Μπαρτσελόνα (22:00)

Λειψία - PSV Αϊντχόφεν (22:00)

Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Βιγιαρεάλ - Νάπολι (22:00)

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