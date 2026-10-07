Άρης: Η δωδεκάδα για τον αγώνα με την Μπούργος

Με στόχο να κάνει το 2/2 στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στη Λε Μαν στη Γαλλία.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν προχώρησε σε αλλαγές στη δωδεκάδα, επιλέγοντας τους ίδιους 12 παίκτες που είχε στη διάθεσή του και στην αναμέτρηση της Γαλλίας.

Εκτός παραμένει ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Παράλληλα, οι Τανούλης και Πουλιανίτης συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους και δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Μπούργος.

Η δωδεκάδα του Άρη:

Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπισον Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς και Μοκόκα.