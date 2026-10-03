· Εφές Αναντόλου

Mάικ Τζέιμς: Τον επισκέφθηκαν νυν και πρώην συμπαίκτες στο νοσοκομείο - «Παρών» και ο Παπαγιάννης

Την αγάπη και τη στήριξή τους στον Μάικ Τζέιμς που υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό έδειξαν παλιοί και νυν συμπαίκτες του  

Mάικ Τζέιμς: Τον επισκέφθηκαν νυν και πρώην συμπαίκτες στο νοσοκομείο - «Παρών» και ο Παπαγιάννης
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Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο μεγάλος άτυχος στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague καθώς τραυματίστηκε στο ματς Ερυθρού Αστέρα-Αναντόλου Έφες και υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα που θα τον κρατήσει εκτός παρκέ για 7-9 μήνες, σύμφωνα με την ενημέρωση του γιατρού της ομάδας.

Ο Αμερικανός πέρασε χθες (2/10) την πόρτα του χειρουργείου όπου υπεβλήθη επιτυχημένα σε επέμβαση και λίγο αργότερα είχε... ευχάριστες επισκέψεις.

Συγκεκριμένα νυν συμπαίκτες του στην τούρκικη ομάδα, αλλά και πρώην συμπαίκτες του από ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί στο παρελθόν τον επισκέφθηκαν στο δωμάτιο του νοσοκομείου που βρίσκεται, με τον Αμερικανό να αποτυπώνει την όμορφη στιγμή με ανάρτησή του στα social media.

Στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί τον Μάικ Τζέιμς έσπευσε και ο Γιώργος Παπαγιάννης, με τον οποίος συνυπήρξαν στην Μονακό.

«Σας αγαπώ όλους πραγματικά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Μάικ Τζέιμς.

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Στο νοσοκομείο για να σταθούν στο πλευρό του μεγάλου άτυχου το «παρών» έδωσαν οι συμπαίκτες του στην Εφές, Ερκάν Γιλμάζ και Μάθιου Στραζέλ, οι πρώην συμπαίκτες του στη Μονακό, Έλι Οκόμπο, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Γιώργος Παπαγιάννης, ο πρώην συμπαίκτης του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ουίλ Κλάιμπερν, καθώς και ο Σέιν Λάρκιν.

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Mάικ Τζέιμς: Τον επισκέφθηκαν νυν και πρώην συμπαίκτες στο νοσοκομείο - «Παρών» και ο Παπαγιάννης

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