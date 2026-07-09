Επίθεση Λιόλιου στην ΕΕΑ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν έχασε χρόνο και εξαπέλυσε τα βέλη του στην ΕΕΑ αναφορικά με την απόφαση που εξέδωσε και τον καθιστά ένοχο όσο αναφορά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Ο ίδιος προτίμησε να επιτεθεί στην ανεξάρτητη Αρχή μέσω της ακόλουθης δήλωσης.

Αναλυτικά:

«Αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή Επιτροπή ( την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν.

Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω.

ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό»