· Βαρέζε

Συνεχίζει στη Βαρέζε ο Χάντε Χέιλ

Υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη θα προπονείται από τη νέα σεζόν ο Χάντερ Χέιλ, με τον πρώην γκαρντ της ΑΕΚ να συνεχίζει την καριέρα του στη Βαρέζε.

Συνεχίζει στη Βαρέζε ο Χάντε Χέιλ
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Κάτοικος Ιταλίας θα είναι από τη νέα σεζόν ο Χάντερ Χέιλ, με τον Αμερικάνο να ανακοινώνεται από την Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 29χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στην Τουρκία με τα χρώματα της Μπαχτσεσεχίρ, μετρώντας κατά μέσο όρο 10.5 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα σε EuroCup και πρωτάθλημα.

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