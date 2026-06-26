Συνεχίζει στη Βαρέζε ο Χάντε Χέιλ

Κάτοικος Ιταλίας θα είναι από τη νέα σεζόν ο Χάντερ Χέιλ, με τον Αμερικάνο να ανακοινώνεται από την Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο 29χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στην Τουρκία με τα χρώματα της Μπαχτσεσεχίρ, μετρώντας κατά μέσο όρο 10.5 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα σε EuroCup και πρωτάθλημα.