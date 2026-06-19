Νεοκλής Αβδάλας: «Όνειρο μου το NBA, χάρηκα πολύ που θα είμαι μαζί με τον Σαμοντούροβ»

Ο Νεοκλής Αβδάλας, σε συνέντευξη του στο «SKWEEK», μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από το Chapel Hill, περιγράφοντας το ξεχωριστό συναίσθημα που προκαλεί η παρουσία στο κολέγιο όπου έγραψε ιστορία ο Μάικλ Τζόρνταν.

Παράλληλα, ο Έλληνας γκαρντ αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο της καριέρας του, που δεν είναι άλλος από το NBA, εξηγώντας πως η διαδρομή προς την κορυφαία λίγκα του κόσμου περνά μέσα από τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του NCAA, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Θα πω ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, δεν πήγα στο ΝΒΑ στα 18 μου, αλλά είμαι ακόμα 20 χρονών, εξακολουθώ να μαθαίνω και να αναπτύσσομαι. Πέρσι είχα μια καλή σεζόν, κατά διαστήματα δεν ήμουν συνεπής, αλλά έμαθα κι η δεύτερη χρονιά μου στο NCAA θα είναι ακόμα καλύτερη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Νεοκλής Αβδάλας

Για το NBA: «Το NBA είναι όνειρο. Θεωρώ ότι έχω κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια. Ως Νεοκλής νιώθω διαφορετικός άνθρωπος, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Θα πω ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Δεν πήγα στο NBA στα 18 μου, αλλά είμαι ακόμη 20 χρονών, συνεχίζω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι. Πέρσι είχα μια καλή σεζόν, μπορεί να μην ήμουν πάντα συνεπής στην απόδοσή μου, όμως πήρα πολλά μαθήματα και πιστεύω ότι η δεύτερη χρονιά μου στο NCAA θα είναι ακόμη καλύτερη».

Για τη συνύπαρξή του με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ: «Με τον Σαμοντούροβ ανήκουμε στην ίδια μανατζερική εταιρεία και γνώριζα ότι ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του κολεγιακού μπάσκετ. Πίεζα τον μάνατζέρ μου να βρεθούμε στην ίδια ομάδα, γιατί πίστευα ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά μαζί. Μιλάμε καθημερινά με τον “Σάμο” και ξέρει κι εκείνος ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου έναν δικό σου άνθρωπο, έναν Έλληνα, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η καθημερινότητα στο κολέγιο είναι απαιτητική, καθώς συνδυάζεις μπάσκετ και σπουδές, γι’ αυτό χάρηκα ιδιαίτερα που θα είμαστε μαζί τη νέα σεζόν».