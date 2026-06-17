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Ολυμπιακός: Επέστρεψε η Κάιρα Λάμπερτ

Την επιστροφή της Κάιρα Λάμπερτ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός: Επέστρεψε η Κάιρα Λάμπερτ
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Η Κάιρα Λάμπερτ επιστρέφει στον Ολυμπιακό, μετά το πέρασμά της από τους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2024-25.

Την περσινή χρονιά η Αμερικανίδα γκαρντ αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μονπελιέ, πραγματοποιώντας αξιόλογες εμφανίσεις. Σε επίπεδο στατιστικής, μέτρησε κατά μέσο όρο 7,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ ανά αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας της.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ξανά «ερυθρόλευκη» η Κάιρα Λάμπερτ!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κάιρα Λάμπερτ. Η Αμερικανίδα πόιντ γκαρντ (6/12/1996, 1,75μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» της Κάιρα Λάμπερτ στον Θρύλο. Με την ερυθρόλευκη φανέλα, αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-25, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του νταμπλ. Πέρυσι, έπαιξε στην Γαλλία, στην Μονπελιέ, με την οποία έφτασε ως τα ημιτελικά του EuroCup.

Η Κάιρα Λάμπερτ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Καρσίγιακα, Μπάνσκα Μπίστριτσα, Γουάι, Τουλούζ, ΤΤΤ Ρίγα και Αδελίτας Ντε Τσιουάουα.

Η δήλωση της Κάιρα Λάμπερτ:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό! Στην πρώτη μου παρουσία στον σύλλογο, είχαμε πολλές επιτυχίες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την επερχόμενη σεζόν. Θέλω να πω στους φιλάθλους μας, ότι το πάθος, η ενέργεια και η υποστήριξη σας σε κάθε ματς ήταν πολύ σημαντική. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείτε είναι ξεχωριστή και θα χρειαστούμε την ίδια ενέργεια και πίστη σε εμάς σε όλη τη σεζόν. Ανυπομονώ να φορέσω ξανά τα ερυθρόλευκα! Τα λέμε σύντομα από κοντά».

Προηγούμενες ομάδες:

2021-22 Καρσίγιακα (Τουρκία), Μπάνσκα Μπίστριτσα (Σλοβακία)

2022 Γουάι (Νέα Ζηλανδία)

2022-23 Τουλούζ (Γαλλία)

2023-24 ΤΤΤ Ρίγα (Λετονία)

2024 Αδελίτας Ντε Τσιουάουα (Μεξικό)

2024-25 Ολυμπιακός

2025-26 Μονπελιέ (Γαλλία)».

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