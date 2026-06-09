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Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Μπάτσιου

Την επιστροφή της Μαργαρίτας Μπάτσιου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με την 20χρονη γκαρντ να ενισχύει την ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Μπάτσιου
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Η επιστροφή της Μαργαρίτας Μπάτσιου στο «τριφύλλι» είναι γεγονός, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την 20χρονη διεθνή γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την επιστροφή της Μαργαρίτας Μπάτσιου στο τμήμα μπάσκετ γυναικών. Η 20χρονη γκαρντ, διεθνής με την Εθνική Νέων Γυναικών εντάσσεται ξανά στο τριφύλλι και θα ενισχύσει την ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μαργαρίτα Μπάτσιου υπογράμμισε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ως παιδί των ακαδημιών του Συλλόγου, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα και πόσο μεγάλη είναι η ιστορία και η κληρονομιά του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ανήκω σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο και να έχω την ευκαιρία να τον εκπροσωπήσω ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να προσφέρει χαρές στον κόσμο της».

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