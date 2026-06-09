· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» και Κωτούλα με νέο συμβόλαιο

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται η Φαίη Κωτούλα. 

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» και Κωτούλα με νέο συμβόλαιο
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Για έναν ακόμα χρόνο θα παραμείνει στις «πράσινες» η Ελληνίδα γκαρντ. Η Φαίη Κωτούλα ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου και υπέγραψε νέο συμβόλαιο, ενώ ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν της στην ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Φαίη Κωτούλα για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η Ελληνίδα γκαρντ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Φαίη Κωτούλα ανέφερε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη: «Για μένα πλέον τα συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό, είναι συμβόλαια… καρδιάς. Αυτή θα είναι η έβδομη μου χρονιά στην ομάδα και είμαι χαρούμενη που θα βρίσκομαι εδώ για να ενισχύσω την προσπάθεια της ομάδας στη διεκδίκηση των τίτλων. Ο Σύλλογος με στήριξε στο παρελθόν και εγώ είμαι εδώ για να τον ενισχύσω με όλες μου τις δυνάμεις και να παλέψουμε για να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού».

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