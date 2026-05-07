Μάλαγα – ΑΕΚ: Εκτός ο Ντουάρτε από τον ημιτελικό του BCL Final Four 2026
Σημαντικό πρόβλημα για τη Μάλαγα ενόψει του ημιτελικού με την ΑΕΚ, καθώς ο Κρις Ντουάρτε τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στο πόδι.
Μια σημαντική απουσία προέκυψε για τη Μάλαγα, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Κρις Ντουάρτε τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης την τελευταία στιγμή.
Ο Δομινικανός γκαρντ συμμετείχε κανονικά στο shootaround της Πέμπτης (07/05), ωστόσο αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι, με αποτέλεσμα ο Ίμπον Ναβάρο να αποφασίσει να τον αφήσει εκτός αναμέτρησης.
Παράλληλα, εκτός μάχης για τη Μάλαγα βρίσκονται και οι Νιχάντ Ντζέντοβιτς και Όγκουστιν Ρούμπιτ, ενώ ο Κιλιάν Τιλί ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση με την κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων του BCL.