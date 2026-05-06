Ντίαθ: «Είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε»

Οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Ντίαθ για το Final 4 του BCL.

Η Ουνικάχα Μάλαγα πηγαίνει στο Final 4 του Basketball Champions League ως δις διαδοχική πρωταθλήτρια, διαθέτοντας εμπειρία και αυτοπεποίθηση από τη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Ντίαθ:

«Προερχόμαστε από μια πολύ καλή σεζόν. Φέτος το επίπεδο έχει ανέβει πολύ. Έχουν έρθει πολλές καλές ομάδες. Είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε».

Για τη σκληράδα της ΑΕΚ:

«Όλοι ξέρουν ότι είναι αθλητική ομάδα και με ταλέντο. Φέτος θα είναι πιο δύσκολο απ ότι πέρυσι. Θα είναι μια μάχη για εμάς για να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Αυτή είναι η πρόκληση. Πρέπει να έχουμε κι εμείς ένταση με τη σειρά μας».

Για το πώς διαχειρίζονται οι νέοι το Final 4:

«Σίγουρα υπάρχει ελπίδα. Όλοι είναι στην ίδια σελίδα μέσα στην ομάδα, παλιοί και νέοι. Αυτό θα βοηθήσει να αλλάξουμε το τσιπάκι πνευματικά, ώστε και οι νέοι να καταλάβουν τη σημασία του αγώνα».

