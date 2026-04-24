ΠΑΟΚ: Νέος Sports Director ο Γιώργος Τσιάρας

Ο Γιώργος Τσιάρας θα αναλάβει το πόστο του Sports Director του ΠΑΟΚ, με στόχο να οδηγήσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη νέα εποχή, όπως ανακοίνωσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Τον ρόλο του Sports Director στον ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Γιώργος Τσιάρας, επιστρέφοντας στο «Δικέφαλο του Βορρά» στη νέα προσπάθεια που ξεκινά ο σύλλογος με προπονητή τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Μέχρι εσχάτως ο Τσιάρας ήταν στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα ενώ έχει περάσει και από διάφορα πόστα σε Περιστέρι και Ηρακλή.

Ο Γιώργος Τσιάρας υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας το 2002 με την ΑΕΚ. Επιπλέον, έχει κατακτήσει με την εθνική εφήβων το χάλκινο μετάλλιο του 2000 στο EuroBasket, ενώ στο EuroBasket Νέων Ανδρών πήρε το χρυσό μετάλλιο, το 2002.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director) της ομάδας.

Η προσθήκη του Γιώργου Τσιάρα στο επιτελείο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης και αναβάθμισης της οργανωτικής δομής του αγωνιστικού τμήματος.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεργασία του Γιώργου Τσιάρα με τον ΠΑΟΚ, καθώς στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας για δύο περίπου χρόνια (2008-10).

Ο Γιώργος Τσιάρας γεννήθηκε στη Λάρισα στις 4 Μαΐου 1982. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης σε: Ολύμπια Λάρισας, ΠΑΟΚ, Νymburk (Τσεχία), Πανιώνιο, Ίκαρο, Άρη, Gaz Metan (Ρουμανία), Melilla (Ισπανία), Τρίκαλα, Απόλλων Πατρών και Κύμη.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, παρέμεινε στο χώρο του μπάσκετ και συνεργάστηκε αρχικά με την ομάδα του Ηρακλή ως team manager. Ήταν για δύο χρόνια (2022-24) team manager στο Περιστέρι, ενώ από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο συνεργάστηκε με τη Μonaco.

Από τον Ιούνιο του 2024 είναι team manager στην Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών».