EuroLeague: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το Final 4 της Αθήνας
Οnsports Τeam 20 Απριλίου 2026, 15:42
Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final 4 της διοργάνωσης εξαντλήθηκαν.

Εισιτήρια ήταν και… πάνε! Συγκεκριμένα όλα τα διαθέσιμα μαγικά χαρτάκια για το Final Four της EuroLeague στο T-Center έκαναν… φτερά, με την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας φάσης διάθεσης (20/04).

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, presented by Etihad, έφτασε στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας φάσης (Phase 4), έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την τεράστια ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες επίσης εξαντλήθηκαν πλήρως, το τελευταίο διαθέσιμο απόθεμα εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε προς πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 (CEST) και εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα. Με την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν πλέον εξαντληθεί.

Οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν για ακόμη μία φορά μαζικά, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε κάθε φάση πώλησης αναδεικνύει τη μοναδική απήχηση του Final Four, καθώς φίλαθλοι από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την κορύφωση της σεζόν.

Καθώς η ζήτηση ξεπέρασε σταθερά την προσφορά σε όλες τις τέσσερις φάσεις πώλησης, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι φίλαθλοι καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια της EuroLeague για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση».

 

 

 

