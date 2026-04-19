Παναθηναϊκός: Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν δύο ημέρες πριν τον αγώνα του Telekom Center Athens
Χ / @ASMonaco_Basket
Οnsports team 19 Απριλίου 2026, 23:13
ΜΠΑΣΚΕΤ / Μονακό / Παναθηναϊκός

Η Μονακό γνώρισε εντός έδρας ήττα (83-87) από τη Βιλερμπάν, για το γαλλικό πρωτάθλημα, δύο ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για τα play in της Euroleague.

Οι Μονεγάσκοι, ως συνήθως παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ είδαν τον Μάικ Τζέιμς να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή στο 13’.

Μάλιστα, οι τρεις από τους διαθέσιμους παίκτες ήταν «μικροί» (Μουνγκαλά, Κλίτσκο, Λαουρεντσίκας), αλλά ακόμα κι έτσι οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 28’. Σε εκείνο το σημείο η ASVEL ανέτρεψε την κατάσταση και διατηρήθηκε μπροστά ως το φινάλε.

Ο Σακίλ Χάρισον με 23 πόντους (9/14 σουτ) ήταν ο κορυφαίος της Βιλερμπάν, ενώ για τη Μονακό ο Άλφα Ντιαλό προσπάθησε να «ντυθεί» Τζέιμς, μέτρησε 23 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός.



