ΑΕΚ: Μπάρτλεϊ και Νάναλι στην κορυφαία πεντάδα των προημιτελικών του BCL

Ισχυρό «κιτρινόμαυρο» αποτύπωμα είχε η κορυφαία πεντάδα των προημιτελικών του BCL, με την ΑΕΚ να εκπροσωπείται διπλά μέσω των Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τζέιμς Νάναλι.

Η Ένωση εξασφάλισε την παρουσία της στο Final 4 της διοργάνωσης, έπειτα από μια απαιτητική και γεμάτη ένταση σειρά απέναντι στη Μπανταλόνα, την οποία «καθάρισε» με 2-1, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δύναμη της έδρας της. Έτσι, έκλεισε θέση για τη μεγάλη διοργάνωση των αρχών Μαΐου, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στη σειρά, απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου όπως ο Ρίκι Ρούμπιο και ο Τζαμπάρι Πάρκερ, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στην ανάδειξη της κορυφαίας πεντάδας των play offs, όπου η ΑΕΚ είχε διπλή εκπροσώπηση, με τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τζέιμς Νάναλι να ξεχωρίζουν και να αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιτυχίας απέναντι στους Ισπανούς.