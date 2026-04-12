Μπάσκετ γυναικών: Υπέγραψε rookie συμβόλαιο στις ΗΠΑ η Μαριέλλα Φασούλα
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 22:26
Μπάσκετ γυναικών: Υπέγραψε rookie συμβόλαιο στις ΗΠΑ η Μαριέλλα Φασούλα

Η διεθνής σέντερ περνά τον Ατλαντικό για να δοκιμάσει την τύχη της στο κορυφαίο επίπεδο, με τη φανέλα των Golden State Valkyries.

Έτοιμη για το μεγάλο βήμα στην καριέρα της, η Μαριέλλα Φασούλα. Η διεθνής σέντερ υπέγραψε rookie συμβόλαιο με τους Golden State Valkyries και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Στα 28 της χρόνια θα λάβει μέρος στο προπονητικό camp, διεκδικώντας μια θέση στο «μαγικό κόσμο» του WNBA. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, θα γίνει η 5η Ελληνίδα που θα μετέχει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ήδη το έχουν κάνει Κωστάκη, Μάλτση, Δημητράκου και Γέμελος.

Η Φασούλα ήταν μέχρι πρότινος μέλος της Μπεσίκτας στην Τουρκία. Εκεί είχε εκπληκτική παρουσία με 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

 



ΑΕΚ: Συμπληρώνει 102 χρόνια από την ίδρυσή της
Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ' ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ
Ολυμπιακός: Η Χάποελ ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του Λάιντνερ
NBA: Το πρόβλημα του Γιόκιτς που τον αφήνει εκτός Σπερς και ίσως εκτός... βραβείων
