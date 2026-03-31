ΑΕΚ, Σάκοτα: «H Μπανταλόνα διοργανώνει το Final 4, ελπίζω να είναι όλα σωστά και δίκαια»
Οnsports Team 31 Μαρτίου 2026, 17:15
Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του BCL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται για τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό αγώνα την Μπανταλόνα, την Τετάρτη (1/4, 19:30) για το Basketball Champions League, με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων» Ντράγκαν Σάκοτα να επαναλαμβάνει πως «δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση, επειδή η Μπανταλόνα διοργανώνει το F4 του BCL», σε δηλώσεις του.

«Είμαστε έτοιμοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα, να δώσουμε το 100%, και να φτάσουμε στο στόχο μας» πρόσθεσε ο έμπειρος Σερβο-Έλληνας προπονητής ενόψει του κρίσιμου ματς στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπανταλόνα στη SUNEL Arena:

«Έχω ξαναπεί, ότι προφανώς δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση, επειδή η Μπανταλόνα διοργανώνει το F4 του BCL. Θα θέλαμε να ξέρουμε, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν σωστά και δίκαια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καθήκον μας. Πιστεύω, ότι έχουμε «διαβάσει» όπως πρέπει την αντίπαλό μας. Καταλαβαίνουμε τον τρόπο, που παίζει. Δεν είναι εύκολο να παίζεις έτσι ή αλλιώς απέναντι σε ισπανικές ομάδες. Είμαστε έτοιμοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα, να δώσουμε το 100%, και να φτάσουμε στο στόχο μας».



EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Εκτός για 15 ημέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Φαλ
17 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εκτός για 15 ημέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Φαλ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Βρούτσης διέσυρε τον Λιόλιο: Κατέρριψε κάθε ισχυρισμό του
33 λεπτά πριν Ο Βρούτσης διέσυρε τον Λιόλιο: Κατέρριψε κάθε ισχυρισμό του
ΜΠΑΣΚΕΤ
DPG σε Ολυμπιακό: «Αν και δεν είπατε παρακαλώ, πάρτε τη...»
53 λεπτά πριν DPG σε Ολυμπιακό: «Αν και δεν είπατε παρακαλώ, πάρτε τη...»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Ουόκαπ θυμήθηκε την Εθνική Ελλάδας μετά από δύο χρόνια (pic)
1 ώρα πριν Ο Ουόκαπ θυμήθηκε την Εθνική Ελλάδας μετά από δύο χρόνια (pic)
