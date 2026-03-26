Το έκανε και αυτό η ΕΟΚ: Ανακοίνωσε πως δε θα διατεθούν εισιτήρια για το Final-4 γυναικών

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως δε θα διατεθούν εισιτήρια σε απλό κόσμο, για το Final-4 Κυπέλλου γυναικών, που θα διεξαχθεί στην Καβάλα, προκειμένου να μην έχει ο Παναθηναϊκός τη στήριξη του κόσμου του.

Σε μία ακόμα κίνηση που προκαλεί ερωτηματικά και δυσφημεί το ελληνικό μπάσκετ προχώρησε η ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου, η οποία υποτίθεται πως προσπαθεί να αναπτύξει το άθλημα και να προασπίσει τα συμφέροντά του.

Το προσεχές τριήμερο θα διεξαχθεί στην πόλη της Καβάλας (με τρεις ομάδες από την Αθήνα!!!!) το Final-4 του Κυπέλλου γυναικών με την παρουσία των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Αθηναϊκού, του Πρωτέα και του Παναθλητικού.

Και σαν να μην έφτανε αυτό και εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα η ΕΟΚ προχώρησε σε μια ανακοίνωση που έχει ξεκάθαρο στόχο. Τον Παναθηναϊκό.

Όπως έγινε γνωστό η ΕΟΚ δε θα θέσει σε κυκλοφορία εισιτήρια για τον απλό κόσμο, απαγορεύοντας ουσιαστικά στους φίλους του Παναθηναϊκού (που θα είχαν μακράν τον περισσότερο κόσμο από τις τέσσερις ομάδες) να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους και να τη στηρίξουν στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση μίας ακόμα κούπας.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως θα διατεθούν στις ομάδες μόλις 25 προσκλήσεις και αυτό είναι όλο.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα αποφασίσει και θα διατάξει η ίδια τον τρόπο για τη διάθεσή τους.

Για μία ακόμα φορά η ΕΟΚ εμφανίζεται κατώτερη των περιστάσεων, δείχνει ανίκανη να διοργανώσει με τον σωστό τρόπο ένα Final-4 με ελάχιστο βαθμό επικινδυνότητας και αποδεικνύει και πάλι στην πράξη πως η μόνη της έννοια είναι το πως θα κάνει δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού