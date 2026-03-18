FIBA Europe Cup: Για την υπέρβαση το Περιστέρι, για την πρόκριση ο ΠΑΟΚ

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου υποδέχεται τον «Δικέφαλο» στη ρεβάνς του 101-77 της Θεσσαλονίκης και ψάχνει ένα… θαύμα για πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θέλει να «τσεκάρει» το εισιτήριο της πρόκρισης.

Μία ελληνική ομάδα θα βρίσκεται σίγουρα στους «4» του FIBA Europe Cup και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αυτή δεν είναι άλλη από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το Περιστέρι υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ, στις 19:30 στο «Ανδρέας Παπανδρέου (ΕΡΤ 2) και ψάχνει ένα μπασκετικό… θαύμα, καθώς είχε ηττηθεί στον πρώτο αγώνα της Θεσσαλονίκη με 101-77 και πρέπει να καλύψει το -24.

Ο ΠΑΟΚ φαντάζει δικαίως ως το μεγάλο φαβορί για πρόκριση στη συνέχεια του θεσμού, μετά την επιβλητική του νίκη, με την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης να αντιμετωπίζει μία εκ των Μούρθια και Ρετζιάνα.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μάριους Τσιουλίν (Ρουμανία), Ιβόρ Μάτεγιεκ (Τσεχία), Λούκας Γιανκόφσκι (Πολωνία).