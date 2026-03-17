NBA Europe: Σύλλογος της Premier League φτιάχνει ομάδα μπάσκετ με έδρα το Λονδίνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αthletic η Νιούκαστλ εξετάζει το ενδεχόμενο να μπει στο ΝΒΑ Europe, χτίζοντας παράλληλα νέο γήπεδο στο Λονδίνο.

Οι συζητήσεις για το NBA Europe κορυφώνονται με όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να πρέπει να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μέχρι τις 31 Μαρτίου για να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν μια ομάδα στη νέα λίγκα, η οποία θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το NBA και τη FIBA.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων συλλόγων είναι σίγουρα οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν. Ωστόσο, σύμφωνα με το The Athletic οι ιδιοκτήτες μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας φέρονται επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στο project του NBA Europe.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ελέγχει τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, φέρεται να είναι έτοιμο να κάνει προσφορά για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας. Ωστόσο, το περίεργο είναι πως θα έχει έδρα στο Λονδίνο.

Οι ηγέτες των Σαουδαράβων επιχειρηματιών φέρονται να είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν ένα νέο υπερσύγχρονο στάδιο στην βρετανική πρωτεύουσα.

Οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν φέρονται επίσης να είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν νέα γήπεδα στο Παρίσι και το Μιλάνο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του NBA, οι οποίες απαιτούν υψηλά πρότυπα στις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.