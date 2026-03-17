Ξανθόπουλος: «Να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα πρόκρισης»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Περιστερίου μίλησε για τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ και το -24 που κουβαλάει η ομάδα του από την πρώτη αναμέτρηση.

Μια πολύ δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του το Περιστέρι, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στον δεύτερο αγώνα για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

O Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του θα παλέψουν για να ανατρέψουν το -24 (101-77) του πρώτου αγώνα, με τον Έλληνα προπονητή να τονίζει πως η ομάδα του θα διεκδικήσει κάθε πιθανότητα για πρόκριση.

«Παίζουμε τον δεύτερο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση μας στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, μιας σειράς. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν εμφανιστήκαμε έτσι όπως έπρεπε και ο ΠΑΟΚ πήρε μια διαφορά 24 πόντων» υποστήριξε αρχικά ο προπονητής του Περιστερίου Betsson Βασίλης Ξανθόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και αυτό που έχω πει και στους παίκτες μου είναι να παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και από κει και πέρα να ανεβάσουμε τον ρυθμό και τις κατοχές, προκειμένου να κερδίσουμε κάθε δεκάλεπτο που είναι πολύ σημαντικό. Και να φτάσουμε στο τρίτο 10λεπτο έχοντας μια διαφορά, έτσι ώστε να βάλουμε πίεση στους παίκτες του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουμε κάθε πιθανότητα πρόκρισης στα ημιτελικά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω όμως ότι θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας, που θα μας δώσει έξτρα ώθηση και θα βάλει περισσότερη πίεση στην ομάδα του ΠΑΟΚ».

Όσο για το κομμάτι της τακτικής, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, εξήγησε: «Πρέπει να βάλουμε περισσότερο τα κορμιά μας, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πήγαινε πιο δυνατά στις διεκδικούμενες μπάλες και από κει και πέρα, αν βρεθούμε σε μια καλή ημέρα όσον αφορά το τρίποντο, ίσως έχουμε λίγες παραπάνω πιθανότητες να κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά».