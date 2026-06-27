· Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

NBA: Θάντερ και Χάρτενσταϊν συνεχίζουν μαζί έως το 2029

Ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μέχρι το 2029, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

NBA: Θάντερ και Χάρτενσταϊν συνεχίζουν μαζί έως το 2029
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Ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν θα παραμείνει κάτοικος Οκλαχόμα για τα επόμενα χρόνια, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Θάντερ για νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία θα κρατήσει τον Αμερικανό σέντερ στην Οκλαχόμα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χάρτενσταϊν αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας των Θάντερ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2025 και η διοίκηση της ομάδας επέλεξε να τον επιβραβεύσει, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο ρόστερ.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο 27χρονος σέντερ κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στη ρακέτα των Θάντερ.

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