Ανταλλαγή - «βόμβα» στο NBA: Στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς ο Λαμέλο Μπολ

Την απόφαση να ανταλλάξουν τον καλύτερο παίκτη στο ρόστερ τους πήραν οι Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Λαμέλο Μπολ να οδεύει στους Τίμπεργουλφς και τη Μινεσότα ως μέρος του πακέτου ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η Σάρλοτ θα λάβει ως αντάλλαγμα τον έκτο καλύτερο παίκτη της περσινής σεζόν Ναζ Ρίντ, όπως επίσης ένα ντραφτ πικ πρώτου γύρου του 2033, τρία δικαιώματα ανταλλαγής πικ πρώτου γύρου (pick swaps για το 2028, το 2029 και το 2030) και τρία πικ δεύτερου γύρου (2029, 2032, 2033), σύμφωνα με.

Το ίδιο δρομολόγιο με τον «Μέλο» θα ακολουθήσει και ο συμπαίκτης του, Τζος Γκριν, με την Μινεσότα πλέον να χτίζει ένα από τα πιο δυνατά backcourt της λίγκας με Έντουαρντς και Μπολ.

Τη φετινή σεζόν, ο Μπολ είχε κατά μέσο όρο 20.1 πόντους, 7.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ ανά αγώνα, οδηγώντας τους Χόρνετς στην είσοδό τους στο play-in tournament.