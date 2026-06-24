NBA Draft 2026: Ντιμπάντσα στο Νο1, όλες οι επιλογές του πρώτου γύρου

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του NBA Draft 2026, με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να επιλέγουν στο Νο1 τον Ει Τζέι Ντιμπάντσα, ενώ οι Γιούτα Τζαζ έκαναν δικό τους τον Ντάριν Πέτερσον με τη δεύτερη συνολικά επιλογή.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Κάμερον Μπούζερ στους Μέμφις Γκρίζλις, ο Κάλεμπ Γουίλσον στους Σικάγο Μπουλς και ο Κίτον Βάγκλερ στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι επιλογές του πρώτου γύρου

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Ει Τζέι Ντιμπάντσα

Γιούτα Τζαζ: Ντάριν Πέτερσον

Μέμφις Γκρίζλις: Κάμερον Μπούζερ

Σικάγο Μπουλς: Κάλεμπ Γουίλσον

Λος Άντζελες Κλίπερς (από την Ιντιάνα): Κίτον Βάγκλερ

Μπρούκλιν Νετς: Μικέλ Μπράουν Jr

Σακραμέντο Κινγκς: Ντάριους Ακούφ

Ατλάντα Χοκς (από τη Νέα Ορλεάνη): Κίνγκστον Φλέμινγκς

Ντάλας Μάβερικς: Μόρεζ Τζόνσον

Μιλγουόκι Μπακς: Μπράντεν Μπάρις

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Γιάξελ Λεντεμπεργκ

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (από τους Κλίπερς): Αντέι Μάρα

Μιλγουόκι Μπακς (μέσω ανταλλαγής από το Μαϊάμι): Νέιτ Αμέντ

Σάρλοτ Χόρνετς: Χάινς Στένμπαχ

Σικάγο Μπουλς (από το Πόρτλαντ): Ντέιλι Σουάν

Μέμφις Γκρίζλις (από το Φοίνιξ μέσω Ορλάντο): Μπένετ Στρίτζ

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (από τη Φιλαδέλφεια): Εμπούκα Οκόριε

Σάρλοτ Χόρνετς (από το Ορλάντο μέσω Φοίνιξ): Κρίστιαν Άντερσον

Τορόντο Ράπτορς: Άλεν Γκρέιβς

Σαν Αντόνιο Σπερς (από την Ατλάντα): Τζέιντεν Κουάντανς

Ντιτρόιτ Πίστονς (από τη Μινεσότα): Καρίμ Λόπεζ

Φιλαδέλφεια 76ερς (από το Χιούστον μέσω Οκλαχόμα): Λάμπαρον Φίλον Jr

Ατλάντα Χοκς (από το Κλίβελαντ): Ζούμπι Έτζοφορ

Νιου Γιορκ Νικς: Κάμερον Καρ

Λος Άντζελες Λέικερς: Σέρχιο Ντε Λα Ρεα

Ντένβερ Νάγκετς: Τάρις Ριντ

Μπόστον Σέλτικς: Κρις Τσενάκ Jr

Μπρούκλιν Νετς: Τζόσουα Τζέφερσον

Κλίβελαντ Καβαλίερς: Άλεξ Καραμπάν

Ντάλας Μάβερικς: Κόα Πιτ

Η σειρά επιλογής του δεύτερου γύρου