· Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

NBA: Αλλάζουν «σελίδα» οι Μπλέιζερς, νέος προπονητής ο Νόρι

Ο Μάικα Νόρι θα είναι ο νέος προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

NBA: Αλλάζουν «σελίδα» οι Μπλέιζερς, νέος προπονητής ο Νόρι
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Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς γυρίζουν σελίδα στον πάγκο τους, καθώς ο Μάικα Νόρι είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για τη θέση του προπονητή, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο Αμερικανός τεχνικός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας και ετοιμάζεται να αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του καθήκοντα πρώτου προπονητή σε ομάδα του NBA, μετά από περισσότερα από 15 χρόνια παρουσίας στους πάγκους ως βοηθός.

Ο Νόρι έχτισε τη φήμη του ως ένας από τους πιο καταρτισμένους και αξιόπιστους assistants της λίγκας, με τελευταίο σταθμό της καριέρας του τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Εκεί εργάστηκε για πέντε χρόνια στο πλευρό του Κρις Φιντς.

Πριν από τη θητεία του στους Τίμπεργουλβς, ο νέος προπονητής των Μπλέιζερς εργάστηκε σε αρκετούς οργανισμούς του NBA, μεταξύ των οποίων οι Ράπτορς, Κινγκς, Νάγκετς και Πίστονς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και χτίζοντας ένα ισχυρό βιογραφικό.

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