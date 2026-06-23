NBA: Οι Τίμπεργουλβς «έδεσαν» τον Ντοσούνμου με πενταετές συμβόλαιο

Σε μία κίνηση που επιβεβαιώνει την πίστη τους στις δυνατότητές του, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς συμφώνησαν με τον Άγιο Ντοσούνμου για νέο πενταετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 112 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ESPN.

Η συμφωνία περιλαμβάνει player option για την πέμπτη και τελευταία χρονιά, δίνοντας στον 25χρονο γκαρντ τη δυνατότητα να ελέγξει ο ίδιος το μέλλον του προς το τέλος της συνεργασίας.

Η παραμονή του Ντοσούνμου αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της Μινεσότα μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στα playoffs.

Ο Αμερικανός αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από τους Σικάγο Μπουλς, σε ανταλλαγή που περιλάμβανε τέσσερα picks δεύτερου γύρου και τον Ρομπ Ντίλινγχαμ.

Παρά το μικρό χρονικό διάστημα προσαρμογής, ο Ντοσούνμου κατάφερε να εξελιχθεί σε κομβικό μέλος του ροτέισον των «Λύκων», προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια. Στην postseason κατέγραψε 15,6 πόντους κατά μέσο όρο σε 29,2 λεπτά συμμετοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του ήρθε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, όταν πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας σημειώνοντας 43 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Σύμφωνα με το ESPN, καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε και η εξαιρετική χημεία που ανέπτυξε με τον Άντονι Έντουαρντς, με τη Μινεσότα να θεωρεί πως το δίδυμο μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.