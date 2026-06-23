· Μινεσότα Τίμπεργουλφς

NBA: Οι Τίμπεργουλβς «έδεσαν» τον Ντοσούνμου με πενταετές συμβόλαιο

Στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Άγιο Ντοσούνμου, σύμφωνα με το ESPN.

NBA: Οι Τίμπεργουλβς «έδεσαν» τον Ντοσούνμου με πενταετές συμβόλαιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία κίνηση που επιβεβαιώνει την πίστη τους στις δυνατότητές του, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς συμφώνησαν με τον Άγιο Ντοσούνμου για νέο πενταετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 112 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ESPN.

Η συμφωνία περιλαμβάνει player option για την πέμπτη και τελευταία χρονιά, δίνοντας στον 25χρονο γκαρντ τη δυνατότητα να ελέγξει ο ίδιος το μέλλον του προς το τέλος της συνεργασίας.

Η παραμονή του Ντοσούνμου αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της Μινεσότα μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στα playoffs.

Ο Αμερικανός αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από τους Σικάγο Μπουλς, σε ανταλλαγή που περιλάμβανε τέσσερα picks δεύτερου γύρου και τον Ρομπ Ντίλινγχαμ.

Παρά το μικρό χρονικό διάστημα προσαρμογής, ο Ντοσούνμου κατάφερε να εξελιχθεί σε κομβικό μέλος του ροτέισον των «Λύκων», προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια. Στην postseason κατέγραψε 15,6 πόντους κατά μέσο όρο σε 29,2 λεπτά συμμετοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές του ήρθε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, όταν πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας σημειώνοντας 43 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Σύμφωνα με το ESPN, καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε και η εξαιρετική χημεία που ανέπτυξε με τον Άντονι Έντουαρντς, με τη Μινεσότα να θεωρεί πως το δίδυμο μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:23 NBA

NBA: Αλλάζουν «σελίδα» οι Μπλέιζερς, νέος προπονητής ο Νόρι

01:46 MUNDIAL

Live: Παναμάς - Κροατία

01:00 MUNDIAL

Αγγλία - Γκάνα 0-0: Αφρικανικό μπλόκο στα «τρία λιοντάρια» - Τα highlights

23:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη Μόργκαν Μάλι

23:42 NBA

NBA: Οι Τίμπεργουλβς «έδεσαν» τον Ντοσούνμου με πενταετές συμβόλαιο

23:34 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Βαρύ πένθος για τον Ντεσάμπ - Δεν θα είναι στον πάγκο της Γαλλίας με Νορβηγία

23:31 GREEK BASKET LEAGUE

AEK: Επιβεβαίωσε την παραμονή Σάκοτα ο Αγγελόπουλος - «Εξαιρετική δουλειά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

23:23 EUROLEAGUE

Διαμαντίδης για Ομπράντοβιτς: «Χαρούμενος και συγκινημένος που θα είναι ξανά μαζί μας» (vid)

23:18 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Κολοσσό Ρόδου ο Γιάννης Ευσταθιάδης

22:59 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας: Παραμένει στον πάγκο ο Θοδωρής Τερζής

22:45 MUNDIAL

Live: Αγγλία - Γκάνα

22:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Ενίσχυση με τον Θεόδωρο Καρρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας