NBA: Ο Τζούλιους Ραντλ στους Μπρούκλιν Νετς με τριπλή ανταλλαγή

Μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις του καλοκαιριού στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε, καθώς οι Μπρούκλιν Νετς απέκτησαν τον Τζούλιους Ραντλ μέσω τριπλής ανταλλαγής με τη συμμετοχή των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Σικάγο Μπουλς, σύμφωνα με το ESPN.

Οι Νετς ενισχύουν σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ, αποκτώντας τον 31χρονο σταρ, καθώς και την επιλογή Νο28 στο επερχόμενο ντραφτ. Από την πλευρά τους, οι Τίμπεργουλβς λαμβάνουν την επιλογή Νο33 από το Μπρούκλιν, ενώ οι Μπουλς προσθέτουν στο ρόστερ τους τον Νικ Κλάξτον. Παράλληλα, ο Μο Γκέι μετακομίζει στη Μινεσότα ως μέρος της ίδιας συμφωνίας.

Για τον Ραντλ πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή στη Νέα Υόρκη, καθώς αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς από το 2019 έως το 2024, πριν μετακινηθεί στους Τίμπεργουλβς στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε τον Καρλ-Άντονι Τάουνς στο «Μεγάλο Μήλο».

Ο έμπειρος φόργουορντ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας έναν από τους μόλις δέκα παίκτες του πρωταθλήματος που ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τους 20 πόντους, τα πέντε ριμπάουντ και τις πέντε ασίστ. Σε 79 συμμετοχές κατέγραψε 21,1 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και 5,0 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την αξία του ως ένας από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της λίγκας.

Ο τρεις φορές All Star διαθέτει πλούσια εμπειρία από το ΝΒΑ, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Λέικερς, Πέλικανς, Νικς και Τίμπεργουλβς. Σε 12 χρόνια καριέρας μετρά κατά μέσο όρο 19,2 πόντους, 8,9 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, οι Μπουλς αποκτούν έναν αξιόπιστο σέντερ στο πρόσωπο του Νικ Κλάξτον. Ο 26χρονος ψηλός, που πέρασε ολόκληρη την έως τώρα καριέρα του στους Νετς, ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 11,7 πόντους και 6,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 69 αγώνες.