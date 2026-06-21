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NBA: Συνεχίζει στους Χοκς και τη νέα σεζόν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ

Ο 34χρονος γκαρντ, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θα φοράει τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς και τη νέα αγωνιστική περιόδο.

NBA: Συνεχίζει στους Χοκς και τη νέα σεζόν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ
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Την παραμονή του στην Ατλάντα εξασφάλισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Χοκς για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη έναν χρόνο, έναντι 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο έμπειρος γκαρντ μετακόμισε στην Ατλάντα τον περασμένο Ιανουάριο μέσω ανταλλαγής από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ομάδας.

Ο 34χρονος άσος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 18,7 πόντους κατά μέσο όρο σε 41 συμμετοχές με τη φανέλα των Χοκς, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

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