· Φοίνιξ Σανς

Μένει στους Σανς ο Γκούντγουιν

Σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Γκούντγουιν ήρθαν οι Φοίνιξ Σανς.

Μένει στους Σανς ο Γκούντγουιν
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Οι Φοίνιξ Σανς επιβράβευσαν την εξαιρετική παρουσία του Τζόρνταν Γκούντγουιν, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ για νέο πολυετές συμβόλαιο, διασφαλίζοντας την παραμονή του στην Αριζόνα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Χαράνια, οι Σανς συμφώνησαν με τον 27χρονο κόμπο γκαρντ σε επέκταση συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 19 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσική συνέπεια της εξαιρετικής χρονιάς που πραγματοποίησε ο Γκούντγουιν. Ο Αμερικανός εντάχθηκε στο ρόστερ των Σανς το περασμένο καλοκαίρι με μη εγγυημένο συμβόλαιο, ωστόσο κατάφερε γρήγορα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του οργανισμού χάρη στην ενέργεια, τη συνέπεια και την πολύπλευρη προσφορά του.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα ανά αγώνα. Οι εμφανίσεις του αποτέλεσαν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν για την ομάδα του Φοίνιξ, η οποία αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον του.

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