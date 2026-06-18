· Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

«Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς ο Τρέι Γιανγκ»

Παρότι έκανε opt-out από το συμβόλαιό του με τους Ουόσινγκτον Ουίζαρντς, ο Τρέι Γιανγκ αναμένεται να συνεχίσει στην ομάδα της πρωτεύουσας, υπογράφοντας νέα συμφωνία με αυξημένες απολαβές.

«Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ουίζαρντς ο Τρέι Γιανγκ»
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Κάτοικος Ουάσινγκτον θα παραμείνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Τρέι Γιανγκ, με τον χαρισματικό γκαρντ να υπογράφει νέα συμφωνία με τους Ουίζαρντς, παρά την απόφαση να κάνει opt-out στο προηγούμενο συμβόλαιο και να γίνει Restricted Free Agent.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Μπράιαν Γουίνχορστ ο «Ice Trae» αναμένεται να υπογράψει νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους «μάγους» το επόμενο διάστημα με πιθανή διάρκεια τριών ετών, ενώ και οι απολαβές του θα αυξηθούν αισθητά.

Ο 27χρονος έγινε trade στην ομάδα της Ουόσινγκτον από τους Χοκς την περασμένη σεζόν, μετρώντας σε 15 παιχνίδια κατά μέσο όρο 17.9 πόντους.

Όσα ανέφερε ο Γουίνχορστ:

«Όταν ο Τρέι Γιανγκ έγινε ανταλλαγή στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο, αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα έκανε opt out από το συμβόλαιό του. Έγινε επίσης με την προϋπόθεση ότι ουσιαστικά δεν θα έπαιζε για το υπόλοιπο της σεζόν. Οι Γουίζαρντς έχασαν τα 26 από τα τελευταία 27 παιχνίδια με τον Γιανγκ να αγωνίζεται σε μόλις πέντε παιχνίδια μετά την ανταλλαγή. Η προσδοκία είναι, ξέρετε, ότι μπορεί να κάνει μια-δυο συναντήσεις για τα μάτια του κόσμου. Πρόκειται να υπογράψει ξανά με τους Ουίζαρντς, πιθανότατα με ένα τριετές, πολύ μεγάλο συμβόλαιο».

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