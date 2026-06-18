· Νιου Γιορκ Νικς

LIVE Streaming: Χαμός στη Νέα Υόρκη με την παρέλαση των Νικς - Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους!

Βροντερό παρών έδωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης οι οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς ενόψει της παρέλασης των πρωταθλητών, με την αστυνομία να ανακοινώνει πως έχει ξεπεραστεί το όριο χωρητικότητας δυόμισι ώρες πριν την επίσημη έναρξη της γιορτής. 

LIVE Streaming: Χαμός στη Νέα Υόρκη με την παρέλαση των Νικς - Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους!
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Σε ρυθμούς Νιού Γιορκ Νικς κινείται η πόλη της Νέας Υόρκης, με τους οπαδούς να βιώνουν στιγμές έκστασης καθώς η ομάδα επέστρεψε στο θρόνο του πρωταθλητή κόσμου μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

Η καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών είναι προγραμματισμένη για σήμερα, με τους φιλάθλους της ομάδας να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης δυόμισι ώρες πριν την επίσημη έναρξη.

Με επίσημη ανακοίνωση, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ενημέρωσε πως δεν υπάρχει χώρος για άλλους οπαδούς, με την κατάσταση στους δρόμους να είναι χαοτική.

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παρέλαση:

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