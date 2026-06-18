LIVE Streaming: Χαμός στη Νέα Υόρκη με την παρέλαση των Νικς - Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους!

Σε ρυθμούς Νιού Γιορκ Νικς κινείται η πόλη της Νέας Υόρκης, με τους οπαδούς να βιώνουν στιγμές έκστασης καθώς η ομάδα επέστρεψε στο θρόνο του πρωταθλητή κόσμου μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.

Η καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών είναι προγραμματισμένη για σήμερα, με τους φιλάθλους της ομάδας να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης δυόμισι ώρες πριν την επίσημη έναρξη.

Με επίσημη ανακοίνωση, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ενημέρωσε πως δεν υπάρχει χώρος για άλλους οπαδούς, με την κατάσταση στους δρόμους να είναι χαοτική.

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παρέλαση: