Νικς και Τραμπ γράφουν… ιστορία

Η Νέα Υόρκη πανηγυρίζει ακόμα (και θα το κάνει για πολύ καιρό) για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Και τώρα θα συνεχίσει να γράφει ιστορία αφού αναμένεται να βρεθεί στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, H oμάδα της Νέας Υόρκης αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Έτσι θα γίνουν και η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ που κάνει δεκτή την πρόσκληση κατά τη διάρκεια προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ουόριορς το 2017 δεν πήγαν, όπως και την επόμενη σεζόν. Τους μιμήθηκαν οι Ράπτορς το 2019, κάτι που έγινε και από τους Λέικερς το 2020 και τους Θάντερ το 2025. Ωστόσο οι Νικς θα... σπάσουν το σερί της απουσίας από τον Λευκό Οίκο.