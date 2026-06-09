· Νιου Γιορκ Νικς

NBA Finals: Επεισόδια στη Νέα Υόρκη, συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των Νικς (vid)

Ένταση στους δρόμους της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του Game 3 των NBA Finals, με φίλους των Νικς να εμπλέκονται σε σοβαρά επεισόδια.

NBA Finals: Επεισόδια στη Νέα Υόρκη, συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των Νικς (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επεισοδιακή ήταν η βραδιά του τρίτου τελικού ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αλλά εκτός του Madison Square Garden.

Χιλιάδες φίλαθλοι των Νικς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την αναμέτρηση, κατέκλυσαν τους δρόμους της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας σε υπαίθρια watch parties για να παρακολουθήσουν το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας τους απέναντι στους Σπερς, οι οποίοι τελικά έφυγαν με τη νίκη, μειώνοντας σε 2-1 στη σειρά.

Η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου προκάλεσε ένταση σε αρκετά σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια μεταξύ οπαδών των Νικς.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές σύγκρουσης μεταξύ φιλάθλων, με συμπλοκές σώμα με σώμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χωρίζουν τους εμπλεκόμενους προτού η κατάσταση ξεφύγει περαιτέρω.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:45 BET ON

O Γιώργος Θαναηλάκης αποκαλύπτει το δικό του φαβορί για το Παγκόσμιο στο “Out of the Box Stories”

11:36 OPINION

Το 75-27, που έχει ξεκάθαρη υπογραφή, περιγράφει τη σήψη του ελληνικού μπάσκετ

11:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Onsports σας στέλνει στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός

11:14 NBA

NBA Finals: Το Top 10 από το Game 3 του Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς

10:59 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προχωρούν οι επαφές για τον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά – Όσα λένε στο Βέλγιο

10:48 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν την είσοδο κορυφαίου Αφρικανού διαιτητή

10:24 NBA

NBA Finals: Επεισόδια στη Νέα Υόρκη, συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των Νικς (vid)

10:00 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλει να αγωνιστεί στο Μαϊάμι», υποστηρίζουν στις ΗΠΑ

09:49 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζεται ο Ζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα

09:37 NBA

NBA Finals: Ξέσπασε για τις βολές ο Μάικ Μπράουν – Έντονα παράπονα του προπονητή των Νικς

09:21 NBA

NBA Finals: Τα highlights του Game 3, Νικς – Σπερς

09:07 NBA

NBA Finals: Τα highlights από την ιστορική εμφάνιση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας