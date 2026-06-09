· Μαϊάμι Χιτ · Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλει να αγωνιστεί στο Μαϊάμι», υποστηρίζουν στις ΗΠΑ

Νέα δεδομένα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο βάζει ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Ουίντχορστ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Μαϊάμι Χιτ συγκεντρώνουν τα δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον «Greek Freak» εκτός Μιλγουόκι.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλει να αγωνιστεί στο Μαϊάμι», υποστηρίζουν στις ΗΠΑ
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για το μέλλον του στο NBA, με τις φήμες γύρω από πιθανή αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμένουν έντονες.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Ουίντχορστ, τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση του Έλληνα σούπερ σταρ στην εκπομπή «Get Up», υποστηρίζοντας ότι οι Μαϊάμι Χιτ αποτελούν μία από τις ομάδες που ξεχωρίζουν στην προσπάθεια απόκτησής του.

«Η ομάδα που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι το Μαϊάμι. Οι Χιτ μπορούν να πουν ότι διαθέτουν τον Τάιλερ Χίροου, έναν νεαρό παίκτη που έχει υπάρξει All-Star. Έχουν επίσης επιλογές στα draft, συμπεριλαμβανομένου του φετινού Νο. 13 pick. Μπορούν να προσφέρουν ένα πολύ καλό lottery pick. Και ο Γιάννης θέλει να είναι στο Μαϊάμι. Το Μαϊάμι καλύπτει πολλά από τα δεδομένα που απαιτούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουίντχορστ.

Το όνομα του Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απασχολεί έντονα την αγορά του NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak» ενόψει της offseason.

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