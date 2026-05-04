NBA Playoffs: Οι Καβαλίερς προκρίθηκαν στο Game 7 με καθοριστικό Τζάρετ Άλεν

Ο Τζάρετ Άλεν ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του σε playoffs με 22 πόντους, ενώ πρόσθεσε και 19 ριμπάουντ.

Οι Καβαλίερς κατάφεραν έτσι να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της Ανατολής, εκεί όπου θα παίξει με τους Πίστονς, το οποίο νωρίτερα είχε επικρατήσει στο δικό του Game 7 με τους Μάτζικ.

Πρώτος σκόρερ για το Κλίβελαντ ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ, επίσης με 22 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν συνέβαλε με 18 σε μια σειρά όπου η έδρα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς και τα επτά παιχνίδια κατέληξαν στους γηπεδούχους.

Οι Καβαλίερς, που τερμάτισαν τέταρτοι, θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας το Ντιτρόιτ στο Game 1 της επόμενης φάσης. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο.

Για τους Ράπτορς, ο Σκότι Μπαρνς είχε 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ σημείωσε 23. Η ομάδα του Τορόντο επέστρεψε στα playoffs για πρώτη φορά από το 2022, ωστόσο δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ο Μπράντον Ίνγκραμ απουσίασε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι λόγω τραυματισμού στη φτέρνα.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το σερί 49-21 των «Καβς» σε διάστημα 15 λεπτών, από το δεύτερο έως το τρίτο δωδεκάλεπτο, μετατρέποντας το -9 σε +19. Σε αυτό το διάστημα, ο Άλεν είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, εκ των οποίων πέντε επιθετικά.

Ξεχώρισε και ένα κάρφωμα του στον αιφνιδιασμό, μετά από κλέψιμο του Μαξ Στρους πάνω στον Μπαρνς, που διαμόρφωσε το 74-59.

Το Κλίβελαντ είχε εξαιρετικά ποσοστά στο συγκεκριμένο διάστημα (17/33 σουτ, 5 τρίποντα), εκμεταλλευόμενο παράλληλα τα λάθη του Τορόντο, τα οποία μετέτρεψε σε 14 πόντους. Αντίθετα, Οι Ράπτορς σούταραν με 6/23 και μόλις 1/8 από τα 6,75μ.

Οι Καβαλίερς κυριάρχησαν και στα ριμπάουντ (25-8), βρίσκοντας 10 επιθετικά που μεταφράστηκαν σε 14 πόντους.

Οι Ράπτορς είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας μέχρι και στο +10 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Το Κλίβελαντ, ωστόσο, μείωσε στο τέλος και ισοφάρισε σε 49-49 με επιμέρους 11-2. Παρά την αστοχία από τα τρίποντα (4/17), οι Καβαλίερς βρήκαν λύσεις με τους Χάρντεν, Στρους και Τζέιλεν Τάισον.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο τρίτο δωδεκάλεπτο με σερί 9-0, παίρνοντας το προβάδισμα με τον Μίτσελ και τον Μόμπλεϊ να δίνουν τον τόνο.

Οι Καβαλίερς έχουν πλέον ρεκόρ 6-5 σε Game 7, με πέντε νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ οι Ράπτορς υποχώρησαν στο 3-4 και παραμένουν χωρίς εκτός έδρας νίκη σε τέτοιες αναμετρήσεις.

Τα highlights του Καβαλίερς - Ράπτορς