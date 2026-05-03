NBA Playoffs: Μεγάλη ανατροπή των Σίξερς από 3-1 και πρόκριση επί των Σέλτικς

Οι Σίξερς πέτυχαν μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία των playoffs του NBA, επιστρέφοντας από το 3-1 και επικρατώντας των Σέλτικς με 109-100 στο έβδομο παιχνίδι της σειράς, αποτέλεσμα που τους χάρισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας.

Καθοριστικός ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Ταϊρίς Μάξεϊ, που σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν και οι Βι Τζέι Έτζκομπ με 23 πόντους, καθώς και ο Πολ Τζορτζ με 13.

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν τη σειρά ως Νο7 seed, οι Σίξερς έδειξαν ανθεκτικότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν μία σπάνια ανατροπή από 3-1.

Στον αντίποδα, οι Σέλτικς επηρεάστηκαν σημαντικά από την απουσία του Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος τέθηκε εκτός λίγο πριν το τζάμπολ λόγω προβλήματος στο γόνατο. Ο Τζέιλεν Μπράουν προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι με 33 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 26 πόντους, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

Η ομάδα της Βοστώνης πλησίασε στο σκορ στα τελευταία λεπτά, ωστόσο οι Σίξερς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με σωστές επιλογές στις κρίσιμες επιθέσεις «σφράγισαν» τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, φτάνοντας μέχρι και το +18 στην τρίτη περίοδο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και την καλύτερη διαχείριση του ρυθμού.

Επόμενος σταθμός για τους Σίξερς είναι η σειρά απέναντι στους Νικς, όπου θα επιδιώξουν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.