NBA Playoffs: «Σκούπισαν» οι Θάντερ, «ζωντανοί» οι Νάγκετς – Κοντά στην πρόκριση οι Μάτζικ

Οι Θάντερ απέκλεισαν με sweep τους Σανς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης στα NBA Playoffs - Οι Νάγκετς με ηγέτη τον Νίκολα Γιόκιτς μείωσαν τη σειρά με τη Μινεσότα, ενώ οι Μάτζικ έκαναν το 3-1 απέναντι στους Πίστονς.

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Δυτικής Περιφέρειας εξασφάλισαν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι επικράτησαν 131-122 των Φοίνιξ Σανς και ολοκλήρωσαν τη σειρά με 4-0.

Ο Σέι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 31 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν κι η συμβολή του Έϊτζεϊ Μίτσελ, που τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 6 ασίστ.

Οι Θάντερ κυριάρχησαν επιθετικά, σουτάροντας με 53,7% εντός παιδιάς και έχοντας 17 εύστοχα τρίποντα σε 34 προσπάθειες, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους σε όλη τη σειρά.

Για τους Σανς, που αποκλείστηκαν με «σκούπα» στον πρώτο γύρο για δεύτερη διαδοχική συμμετοχή τους στα playoffs, ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 24 πόντους, ενώ οι Ντίλον Μπρουκς και Τζέιλεν Γκριν πρόσθεσαν από 23 πόντους ο καθένας.

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς παρέμειναν στο παιχνίδι της πρόκρισης, επικρατώντας 125-113 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 της σειράς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με triple-double, καθώε μέτρησε 27 πόντους, 16 ασίστ και 12 ριμπάουντ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 24 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Τζόουνς έκανε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στα playoffs, πετυχαίνοντας 20 πόντους.

Για τη Μινεσότα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Άντονι Έντουαρντς και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, ο Τζούλιους Ραντλ είχε 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, όμως τα 25 λάθη της ομάδας αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Οι Ορλάντο Μάτζικ βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση, μετά το 94-88 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, αποτέλεσμα που τους έδωσε προβάδισμα 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας.

Κομβικός για τους νικητές ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και πέτυχε μεγάλο τρίποντο 1:16 πριν το τέλος, διαμορφώνοντας το 92-86 υπέρ των γηπεδούχων. Οι Πίστονς είχαν προηγουμένως ισοφαρίσει σε 85-85, όμως στα τελευταία πέντε λεπτά δεν κατάφεραν να πετύχουν καλάθι εντός παιδιάς.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ξεχώρισε για το Ντιτρόιτ με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο υπέπεσε και σε 8 λάθη. Από την πλευρά των Μάτζικ, ο Φραντς Βάγκνερ σημείωσε 19 πόντους πριν αποχωρήσει λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ ο Πάολο Μπανκέρο πρόσθεσε άλλους 18.