NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Ρόκετς, μια νίκη μακριά από την πρόκριση Σέλτικς και Σπερς (βίντεο)

AP Photo/Michael Wyke

Οnsports team

Οι Ρόκετς αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να «πεθάνουν» κι απέφυγαν την «σκούπα» από τους Λέικερς – Μια νίκη μακριά από την πρόκριση στον επόμενο γύρο των NBA Playoffs βρίσκονται Σέλτικς και Σπερς.

Οι Χιούστον Ρόκετς απέφυγαν τον αποκλεισμό, επικρατώντας με 115-96 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 4 της σειράς των playoffs της Δυτικής Περιφέρειας και μείωσαν σε 3-1.

Ο Άμεν Τόμπσον ήταν ο κορυφαίος για το Χιούστον με 23 πόντους, ενώ ο Τάρι Ίσον πρόσθεσε 20. Πολύτιμη βοήθεια έδωσαν επίσης οι Αλπερέν Σενγκούν με 19 πόντους, Ριντ Σέπαρντ με 17 και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 16, με όλους τους βασικούς των Ρόκετς να σημειώνουν τουλάχιστον 16 πόντους.

Η ομάδα του Χιούστον πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σειρά, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο.

Για τους Λέικερς, ο ΝτιΆντρε Έιτον είχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ πριν αποβληθεί στα μέσα της τρίτης περιόδου για σκληρό φάουλ πάνω στον Σενγκούν. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 10 πόντους, 9 ασίστ και 8 λάθη, έχοντας μόλις 2/9 σουτ.

Συνολικά οι Λέικερς υπέπεσαν σε 23 λάθη, ενώ ήταν πολύ άστοχοι κι από την περιφέρεια, έχοντας μόλις πέντε εύστοχα τρίποντα (σε 22 προσπάθειες). Η σειρά επιστρέφει στο Λος Άντζελες για το Game 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/04).

Επίδειξη δύναμης από τους Σέλτικς

Οι Σέλτικς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Σίξερς, επικρατώντας με 128-96 και παίρνοντας προβάδισμα 3-1 στη σειρά της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ σημείωσε 32 πόντους με έξι τρίποντα, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε 30 πόντους και 11 ασίστ. Οι Σέλτικς κυριάρχησαν και στα ριμπάουντ με 51 έναντι 30 των Σίξερς.

Ο Τζοέλ Εμπίντ επέστρεψε στη δράση 17 ημέρες μετά την επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 20 πόντους για τη Βοστώνη, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ σημείωσε 22 για τη Φιλαδέλφεια.

Εντυπωσιακή ανατροπή οι Σπερς στην επιστροφή Γουεμπανιάμα

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς έκαναν ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση, καθώς νίκησαν 114-93 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, παίρνοντας προβάδισμα 3-1 στη σειρά.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά επέστρεψε μετά τη διάσειση και ήταν εντυπωσιακός με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και επτά τάπες, ενώ ο ΝτιΆαρον Φοξ πρόσθεσε 28 πόντους. Παρά το γεγονός ότι οι Σπερς βρέθηκαν να χάνουν με 17 πόντους στο ημίχρονο, κατάφεραν να επιστρέψουν δυναμικά και να «καθαρίσουν» το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο.

Ισοφάρισαν οι Ράπτορς

Στην Ανατολή, οι Τορόντο Ράπτορς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς σε 2-2 μετά τη νίκη τους με 93-89.

Ο Σκότι Μπαρνς σημείωσε 23 πόντους και πέτυχε τις καθοριστικές βολές στο τελευταίο λεπτό, ενώ άλλους 23 πρόσθεσε ο Μπράντον Ίνγκραμ. Ο Αρ Τζέι Μπάρετ είχε 18 πόντους και ο Κόλιν Μάρεϊ - Μπόιλς ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Παρά το πολύ χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (4/30), οι Ράπτορς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να στείλουν τη σειρά πίσω στο Κλίβελαντ για το Game 5.