NBA: Χαμός στο Νάγκετς – Τίμπεργουλβς | Ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε! (video)

Οnsports team

Χαμός στο φινάλε του Game 4 ανάμεσα σε Ντένβερ και Μινεσότα, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ξεσπά στον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς και τις αποβολές να φέρνουν νέα ένταση στη σειρά των προημιτελικών της δυτικής περιφέρειας στα NBA Playoffs.

Η κόντρα ανάμεσα στους Νάγκετς και τους Τίμπεργουλβς συνεχίζεται και το νέο επεισόδιο της έλαβε χώρα στο Game 4.

Με τον αγώνα ουσιαστικά να έχει κριθεί υπέρ της Μινεσότα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σκόραρε στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μολονότι το Ντένβερ είχε ουσιαστικά σταματήσει να αγωνίζονται, αποδεχόμενο την ήττα του.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ διέσχισε το γήπεδο και έσπρωξε τον παίκτη των Τίμπεργουλβς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η γενικευμένη σύρραξη, πριν τελικά η κατάσταση εκτονωθεί. Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές απέβαλαν τόσο τον Νίκολα Γιόκιτς όσο και τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος αντέδρασε έντονα υπέρ του συμπαίκτη του.

«Σκόραρε ενώ είχαμε σταματήσει να παίζουμε. Είδατε τι έγινε», δήλωσε ο Γιόκιτς μετά το τέλος του αγώνα. Από την πλευρά του, ο ΜακΝτάνιελς ανέφερε πως δεν κατάλαβε τι του είπε ο σταρ των Νάγκετς κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης.

Η σειρά συνεχίζεται πλέον με τεράστια ένταση, καθώς οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs.