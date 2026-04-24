NBA: Ο Ντέρικ Ουάιτ κατέκτησε το βραβείο Sportsmanship

Ο Ντέρικ Ουάιτ αναδείχθηκε νικητής του βραβείου Sportsmanship για τη σεζόν 2025-26, όπως ανακοίνωσε το NBA, κατακτώντας το τρόπαιο «Τζο Ντούμαρς».

Ο 31χρονος γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζρου Χόλιντεϊ, που είχε τιμηθεί την προηγούμενη σεζόν, διατηρώντας το βραβείο στη Βοστόνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η συγκεκριμένη διάκριση, που καθιερώθηκε την αγωνιστική περίοδο 1995-96, απονέμεται στον παίκτη που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το fair play εντός παρκέ. Κάθε ομάδα προτείνει έναν υποψήφιο, επιτροπή στελεχών της λίγκας επιλέγει έξι φιναλίστ (έναν από κάθε περιφέρεια) και στη συνέχεια οι ίδιοι οι παίκτες ψηφίζουν τον τελικό νικητή.

Ο Ουάιτ συγκέντρωσε 2.826 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ των Ιντιάνα Πέισερς με 2.566 και στην τρίτη τον Χάρισον Μπαρνς των Σαν Αντόνιο Σπερς με 2.466.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Ουάιτ είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 5,4 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ, 1,3 μπλοκ και 1,1 κλεψίματα σε 77 συμμετοχές, όλες ως βασικός. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA με τους Σέλτικς τη σεζόν 2023-24, ενώ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακοί Αγώνες Παρισιού 2024. Παράλληλα, έχει επιλεγεί δύο φορές στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα της λίγκας.