NBA: Επικοί Λέικερς «καθάρισαν» τους Ρόκετς για το 1-0 - Νίκες για Καβαλίερς, Νικς και Νάγκετς

Οnsports Τeam

Οι Λέικερς μπήκαν με το δεξί στα play offs, επικρατώντας των Ρόκετς με 107-98 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

Ο Λουκ Κέναρντ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας σε postseason, σημειώνοντας 27 πόντους και δίνοντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση σε μια περίοδο που η ομάδα αντιμετωπίζει απουσίες. Την ίδια στιγμή, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς λειτούργησε ως ο απόλυτος οργανωτής, ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους και 13 ασίστ, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.

Η ομάδα του Λος Άντζελες παρουσιάστηκε ιδιαίτερα εύστοχη, ξεπερνώντας το 60% στα σουτ εντός παιδιάς, ενώ με την πίεση στην άμυνα περιόρισε σημαντικά τις επιλογές των αντιπάλων της.

Οι Ρόκετς παρατάχθηκαν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ λόγω τραυματισμού, ενώ και οι Λέικερς στερήθηκαν τις υπηρεσίες των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς. Παρά τα προβλήματα και για τις δύο ομάδες, οι Λέικερς έδειξαν μεγαλύτερη συνοχή και εμπειρία.

Σημαντική ήταν η συμβολή του ΝτιΆντρε Έιτον με νταμπλ-νταμπλ, καθώς είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση σε play offs με τη νέα του ομάδα. Από πλευράς Χιούστον, ξεχώρισαν οι Αλπερέν Σενγκούν και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς δεν άφησαν περιθώρια στους Ράπτορς και με επιβλητική εμφάνιση επικράτησαν 126-113, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και ξέφυγαν με διαφορά που άγγιξε ακόμη και τους 24 πόντους.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ηγήθηκε με 32 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε καθοριστική συμβολή με 22 πόντους και 10 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία των Μόμπλεϊ και Στράους, που πρόσθεσαν σημαντικούς πόντους στην επίθεση. Για τους Ράπτορς, οι Αρ Τζέι Μπάρετ και Σκότι Μπαρνς ξεχώρισαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική.

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Τίμπεργουλβς με 116-105 και να πάρουν το προβάδισμα στη σειρά. Παρότι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στην τρίτη περίοδο, χτίζοντας διαφορά που τους έδωσε τον έλεγχο.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιστρέψουν μειώνοντας τη διαφορά, όμως οι Νάγκετς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο Γιόκιτς ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός με τριπλ-νταμπλ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Έντουαρντς ξεχώρισε, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.

Τέλος, οι Νικς ξεκίνησαν δυναμικά τη δική τους σειρά, επικρατώντας των Χοκς με 113-102. Ο Τζέιλεν Μπράνσον μπήκε «φωτιά» στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 28 πόντους και δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε δράση ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της διαφοράς. Οι Νικς βρήκαν λύσεις και από άλλους παίκτες, με τον Ανούνομπι και τον Τζος Χαρτ να προσφέρουν σημαντικά σε σκορ και ριμπάουντ.

Οι Χοκς προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον Τζέιλεν Τζόνσον, όμως στα τελευταία λεπτά οι Νικς έκαναν ένα καθοριστικό σερί που τους έδωσε διψήφια διαφορά και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

