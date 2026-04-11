Μπακς, Ρίβερς: «Αν δεν κάνουμε κάτι καλύτερο, ο Αντετοκούνμπο θα κοιτάξει αλλού»

Ο τεχνικός ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς τόνισε πως είναι φυσιολογικό ο Έλληνας σταρ να σκέφτεται σοβαρά το μέλλον του στα «Ελάφια» υπό τις παρούσες συνθήκες, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ένταση που έχει προκύψει με τον Σαμς Σαράνια.

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς αναγνώρισε πως η εικόνα της ομάδας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, επισημαίνοντας ότι ένας παίκτης του επιπέδου του Αντετοκούνμπο είναι απολύτως λογικό να μπαίνει σε σκέψεις, ειδικά αν η κατάσταση δεν παρουσιάσει βελτίωση.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων, υπογραμμίζοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε σενάριο παραμένει στο τραπέζι, εφόσον δεν αλλάξει η αγωνιστική πορεία της ομάδας.

«Είναι δύσκολο καθώς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στο Μιλγουόκι και θέλει να κερδίσει τον τίτλο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά με το ρόστερ μας για να υπάρχει έστω η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα κοιτάξει και αλλού. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει δύο πλευρές, αν έχουμε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν θα θέλει να φύγει από την ομάδα, όμως δεν τα έχουμε επομένως αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε για τη σχέση του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Με τον Γιάννη έχουμε εξαιρετική σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές, το οποίο δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Ναι είχαμε μία δύσκολη μέρα στα αποδυτήρια, χάσαμε από τους Σικάγο Μπουλς με διαφορά 20 πόντων. Έδειξα αποσπάσματα την επόμενη μέρα στους παίκτες μου που τα έκαναν θάλασσα, αυτό συμβαίνει στα αποδυτήρια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: “Πού είναι ο Βονιαρόφσκι, μου λείπει πολύ”. “Έκανα ένα αστείο πριν το All Star Game και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήρε πολύ προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους φώναζε.

Έπειτα το ΝΒΑ κάλεσε τους Μπακς και είπε “ο Σαμς μας είπε να σας το πούμε αλλά στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει” και μετά το έκανε post και το ΝΒΑ. Έπειτα πολλοί άνθρωποι μου είπαν πως ο Σαμς θα γράψει ένα άρθρο “εκδίκησης” για εσένα, και εγώ απαντούσα ‘’εντάξει, δεν με πειράζει’’. Άρα τώρα που το σκέφτομαι αυτός είναι ο σκοπός του άρθρου γιατί καθόμουν και το διάβαζα και λέω τι λέει αυτό το άρθρο. Είναι πολύ νέος συναισθηματικά και ελπίζω να ωριμάσει».