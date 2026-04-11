NBA: Νίκη χωρίς Γιάννη οι Μπακς, έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν και μήνυμα Γουεμπανιάμα - Τα αποτελέσματα

Ο Έι Τζέι Γκριν πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 35 πόντους, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε επικράτηση 125-108 απέναντι στους φιλοξενούμενους Μπρούκλιν Νετς, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για τη φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο, παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στο παρκέ μαζί με τα αδέλφια του, Θανάση και Άλεξ.

Το Μιλγουόκι έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί δύο ηττών, με τον Γκριν να γράφει ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης των Μπακς που φτάνει σε διψήφιο αριθμό εύστοχων τριπόντων σε έναν αγώνα, τελειώνοντας με 11 στα 16. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Κόρμακ Ράιαν με 28 πόντους, ενώ ο Τόρεαν Πρινς πρόσθεσε 18 μαζί με 10 ριμπάουντ. Από τον πάγκο, ο Τζέρικο Σιμς κατέγραψε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι Νετς, που παρατάχθηκαν με μόλις επτά διαθέσιμους παίκτες, είδαν όλους τους συμμετέχοντες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέχισε να γράφει ιστορία, καθώς με 28 πόντους και 12 ασίστ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ξεπερνά τις 12.000 ασίστ καριέρας, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 101-73 επί των Φοίνιξ Σανς. Ο Λουκ Κέναρντ πρόσθεσε 19 πόντους, με τους Λέικερς (52-29) να εξασφαλίζουν ότι δεν θα πέσουν κάτω από την τέταρτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια, διατηρώντας το πλεονέκτημα έδρας για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει playoffs, επιστρέφοντας δυναμικά από τον τραυματισμό του με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε νίκη με 139-120 επί των Ντάλας Μάβερικς στον προτελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου. Οι Σπερς (62-19) διανύουν εντυπωσιακή φόρμα, με 14 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια, και θα μπουν στα playoffs από τη δεύτερη θέση της Δυτικής Περιφέρειας. Παράλληλα, οι 62 νίκες συνιστούν την κορυφαία επίδοση της ομάδας από τη σεζόν 2015-16, όταν είχε φτάσει τις 67, την τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Μπόστον Σέλτικς ισοφάρισαν ρεκόρ NBA με 29 εύστοχα τρίποντα και «κλείδωσαν» τη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, επικρατώντας με 144-118 των Πέλικανς Νέας Ορλεάνης. Το συγκεκριμένο ρεκόρ μοιράζονται επίσης οι Μιλγουόκι Μπακς του 2020, οι Σέλτικς του 2024 και οι Μέμφις Γκρίζλις του 2026.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κυριάρχησε στη ρακέτα με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ, αμφότερα ρεκόρ σεζόν, ενώ ο Τζούλιαν Στράουδερ πρόσθεσε 22 πόντους, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη με 127-107 επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Το Ντένβερ (53-28) έφτασε τις 11 συνεχόμενες νίκες, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την τέταρτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια, ενώ διατηρεί ελπίδες ακόμα και για την τρίτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Φραντς Βάγκνερ με 25 πόντους και ο Τζαμάλ Κέιν με 20 ηγήθηκαν των Ορλάντο Μάτζικ, που επικράτησαν εκτός έδρας των Σικάγο Μπουλς με 127-103, διευρύνοντας το νικηφόρο τους σερί στους πέντε αγώνες.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε... φωτιά στο τρίτο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας εκεί 14 από τους συνολικά 29 πόντους του, και οδήγησε τους Νικς Νέας Υόρκης στη νίκη με 112-95 επί των Τορόντο Ράπτορς, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε την τρίτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης στην τελευταία περίοδο, πετυχαίνοντας 11 από τους 18 πόντους του, ενώ ο Τέρενς Σάνον Τζούνιορ πρόσθεσε 23 από τον πάγκο, με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να επικρατούν με 136-132 των Χιούστον Ρόκετς, βάζοντας τέλος στο σερί οκτώ νικών των αντιπάλων τους.

Ο ρούκι Μπλέικ Χίνσον πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας, ενώ δύο παίκτες της Γιούτα coming from the bench κατέγραψαν triple-double, οδηγώντας τους Τζαζ σε επιβλητική νίκη με 147-101 επί των Μέμφις Γκρίζλις στο Σολτ Λέικ Σίτι και βάζοντας τέλος σε ένα σερί 10 ηττών.

Οι Σιμόνε Φοντέκιο και Πέλε Λάρσον σημείωσαν από 24 πόντους, με τους Μαϊάμι Χιτ να επιστρέφουν στις νίκες, επικρατώντας με 140-117 των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, με τους Χιτ (42-39) να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο play-in της Ανατολικής Περιφέρειας.

Τέλος, ο Τζάλεν Ντούρεν σημείωσε 20 πόντους, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να πραγματοποιούν καθοριστικό σερί στις αρχές της τέταρτης περιόδου και να φεύγουν με τη νίκη 118-110 από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς.

