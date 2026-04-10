Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν ήμασταν κοντά σε trade» - Όσα είπε o Ντοκ Ρίβερς για τα σενάρια

AP Photo/Aaron Gash

Οnsports team

Ο Ντοκ Ρίβερς διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι κοντά στο να γίνει ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο προπονητής των «Ελαφιών» ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία προσέγγιση για πιθανή ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ σταρ, βάζοντας τέλος στη σχετική φημολογία.

Παράλληλα, μίλησε για τη χρονιά που διανύει στον πάγκο του Μιλγουόκι, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και την επόμενη σεζόν.

Στο τέλος της τοποθέτησής του, ο Ρίβερς σχολίασε και δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για συγκεκριμένες αναφορές γύρω από την ομάδα.

Doc Rivers says it's not his decision to play Giannis on Sunday with his brothers ?



"I'm the one in the middle on this... I'm stuck here... I'm going to stay out of the decision making process."@DocRivers | @MichelleDBeadle | @ChandlerParsons | @TeamLou23 pic.twitter.com/GjbdNWcvMY — Run It Back (@RunItBackFDTV) April 10, 2026

Όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς στο «Run It back»

Για το ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη στην καριέρα του: «Όλα ξεκίνησαν νωρίς. Οι φήμες τύπου “Θα μείνει ο Γιάννης ή όχι”. Μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί. Το να προσπαθώ να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν μπορείς να τους πείσεις όλους είναι δύσκολο. Για να τους δικαιολογήσω, το καταλαβαίνω και εγώ. Μία πλευρά που δεν έλεγξα τόσο αλλά θα έπρεπε είναι οι φήμες για το αν μένει ή φεύγει ο καλύτερός σου παίκτης. Αυτό επηρέασε τα αποδυτήρια».

Για τον Σαμς Σαράνια: «Έκανα ένα αστείο πριν το All-Star και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήρε προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους φώναξε. Εγώ και ο Γιάννης έχουμε σπουδαία σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές. Μίλησε για τα αποδυτήριά μας. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν “Πού είναι ο Βοϊναρόφσκι; Μου λείπει πολύ”».

Για το αν οι Μπακς ήταν κοντά στο να παραχωρήσουν τον Αντετοκούνμπο: «Όχι, αυτό είναι το θέμα. Αν διαβάσεις όλα όσα γράφονται, και δεν θέλω να τα βάλω πάλι με τον Σαμς, αλλά για αυτό εκνευρίστηκε. Δεν ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι. Σαν προπονητής με ενόχλησε γιατί ξέρω τι γίνεται. Έγιναν συζητήσεις; Φυσικά. Ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι; Όχι».

Για την σχέση του Γιάννη με τους Μπακς: «Δεν έχει να κάνει με το trade. Πραγματικά δεν έχει. Έχει να κάνει με το αν πρέπει να παίξει τις επόμενες μέρες ή όχι. Εγώ είμαι στην μέση αυτού. Δεν παίρνω μέρος στις αποφάσεις».

Για το αν θα επιστρέψει στους Μπακς του χρόνου: «Δεν θέλω να πω πως αποσύρομαι, γιατί ξέρω πως δεν θα αποσυρθώ πλήρως. Εγώ, οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση είμαστε στην ίδια σελίδα».