NBA: Σενάριο «βόμβα» για Σέλτικς και Γιάννη Αντετοκούνμπο
Onsports Team 09 Απριλίου 2026, 15:45
Ένα ιδιαίτερα τραβηγμένο μεταγραφικό σενάριο βλέπει το φως της δημοσιότητας στο ΝΒΑ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και πιθανό προορισμό τους Μπόστον Σέλτικς.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Basketball Forever», η ομάδα της Βοστώνης φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός εντυπωσιακού «Big Three», προσθέτοντας τον Έλληνα σούπερ σταρ δίπλα στους Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν. Το σενάριο αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η σχέση του Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς δείχνει να περνά κρίση, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Παρά τη φημολογία, η συγκεκριμένη προοπτική συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες υλοποίησης, κυρίως λόγω των αυστηρών οικονομικών περιορισμών του ΝΒΑ. Σε περίπτωση που οι Σέλτικς επιχειρούσαν μια τέτοια κίνηση, θα ξεπερνούσαν το όριο του salary cap κατά περίπου εννέα εκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του ρόστερ.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς ο Τέιτουμ αμείβεται με 58,4 εκατομμύρια δολάρια, ο Μπράουν με 57, ενώ ο Αντετοκούνμπο φτάνει επίσης σε απολαβές κοντά στα 58 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, πρόκειται περισσότερο για ένα θεωρητικό σενάριο που δύσκολα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, παρά για μια ρεαλιστική προοπτική.



Σαουδική Αραβία: Στη λίστα για την εθνική ομάδα ο Δώνης
